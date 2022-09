Kommunaarid ja punaarmeelased: monumentide teisaldamise järel võtab riik käsile tänavanimed

Punamonumentide järel tulevad päevakorda nõukogude aja jäänukitena 21. sajandisse jõudnud tänavanimed. Tiimanni ja Daumani tänavad Narvas ei ole sugugi ainsad okupatsiooniaja rudimendid. „Võimalik, et sobimatuid pühendusnimesid on teisigi. Nende tuvastamiseks plaanime kohanimenõukogus üle vaadata kogu pühendusnimede nimekirja, milles on umbes 150 unikaalset isikunime, ning vajadusel tellida ekspertiisid ajaloolastelt,“ ütleb kohanimenõukogu esimees Mart Uusjärv.