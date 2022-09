ELEKTRIRIKKED JA HOOLETU SUITSETAMINE: tänavu on süttinud 364 kodu

Päästeameti 2021. aasta analüüsist selgus, et nii hukkunute kui vigastatutega tulekahjude puhul on jätkuvalt olulisel kohal hooletu suitsetamine. Päästeameti nõunik Silver Kuusik tõi välja, et hooletule suitsetamisele järgneb rike elektrisüsteemis või -paigaldises, toidukõrbemine, küttesüsteemiga seotud probleemid ning hooletus lahtise tule kasutamisel.

Hiljuti sai G4Si juhtimiskeskus tulehäire Lääne-Virumaal asuvast elamust, mille põhjustas suitsema hakanud nutitelefon. „Me kuuleme tihti, kuidas öeldakse, et tuleõnnetus minuni ei jõua, sest ma kontrollin pidevalt enda kodus olevaid küttekehi. Paraku on reaalsus, et kõige suuremad tuleõnnetused saavad tihti alguse mõnest kodumasinast või seadmest, mille puhul tundub see meile esialgu võimatu,“ selgitas G4Si standardlahenduste divisjoni juht Tarmo Pärjala.

Hukkunutega tulekahjude puhul polnud suitsuandurit 78% kodudest, vigastatutega sündmuste puhul 56%. „Oht tulekahju ulatuslikumaks muutumises on nendes majapidamistes, kus suitsuandurit ei ole,“ sõnas Kuusik. Et tulekahjule õigel ajal jaole saada, tuleb tagada, et koju oleks paigaldatud töötav suitsuandur.

Lasnamäe korterist edastus hiljuti nutikast suitsuandurist häire, mille fikseerinud G4Si juhtimiskeskus võttis ühendust kontaktisikuga, kes soovis patrullekipaaži reageerimist ning info anti edasi ka päästeametile. Kuna korteri ukse alt tuli suitsu ning kahtlustati põlengut, murdis päästeamet ukse lahti. Korterisse sisenedes põlengut esialgu ei tuvastatud, kuid ruumid olid paksult suitsu täis. Päästeameti silme all läks põlema käima jäetud pesumasin. Õnneks sai tuli kiirelt likvideeritud ning suurem kahju ära hoitud.

„Selle juhtumi puhul oli tegu õnneliku õnnetusega, kuid elektriseadmed on eluhoonetes kõige sagedamini tulekahju alguse põhjuseks ja seetõttu on väga oluline, et teil oleks kodus nutikas andur, mis edastab kellelegi häiresignaali. Vastasel juhul võib elektririkke tulemusena teie kodu maha põleda,“ ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.