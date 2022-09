Eesti piirivalve on tagasi saatnud ka topeltkodakondsusega venelasi

„Vastab tõele, et piiripunktis on tõkestatud ka Vene-Iisraeli kodanike riiki sisenemine. Eeskätt seetõttu, et inimesed on piiril esitanud valeandmeid ja on olnud alust arvata, et nende ütlused reisi tegeliku eesmärgi kohta ei pea paika,“ ütles PPA pressiesindaja Britta Sepp ERR-ile. Ta rõhutas, et igat juhtumit vaadetakse eraldi ning arvestatakse kõikide asjaoludega.