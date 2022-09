Haiglad suudavad elektrikatkestuse korral tööd jätkata vähemalt kolm päeva

Toimepidevuse plaani kohaselt peab kriitilisem osa haiglavõrgust tagama elektrikatkestuste korral voolu generaatorite abil vähemalt 72 tunniks. Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov ütles, et info kuni poole ööpäeva pikkuse katkestuse võimalikkusest oli haiglavõrgule halb üllatus, kuid kinnitas, et nõutud võimekus on neil ja teistel haiglatel elutähtsa teenuse osutajana olemas.

„72 tundi peavad vastu generaatoritega kõige kriitilisemad struktuuriüksused meil haiglas: need on erakorralise meditsiini osakond, intensiivravi, operatsiooniosakond, sünnitusabi, meie nakkuskliinik, õendusabikliinik. Kõik need hooned on meil generaatorielektritoitega. Meie kõige olulisematel aparaatidel, nagu hingamisaparaatidel, on olemas ka akud, aga nende akude elu on tavaliselt umbes kaks tundi,“ sõnas Popov.

Generaatorite tööaeg sõltub omakorda sellest, kas kütust jagub ehk kas pärast 72 tunni täitumist on, mida paaki valada, sest vajadus tekib sel juhul kõigil elutähtsa teenuse osutajatel korraga ja suures mahus.

Ent ka meditsiinis pole kõik teenused võrdse kaaluga, nii võib elektrikatkestus siiski arstide tööd ja patsientide heaolu kahjustada. „Kahjuks need struktuuriüksustele, kus ei toimu intensiivset ravi ja patsientide stabiliseerimist, ei ole kaetud generaatori elektritoitega. Kõige rohkem lööb see meil tervisekeskuste töö pihta, sest seal töötavad kolleegid tegelevad kõige rohkem plaanilise tööga, ka perearstid, see on esmaliin, ja muidugi tervisekeskused ei ole kuidagi kaitstud generaatoriga elektrikatkestuse eest,“ lisas Popov.

Perearst Le Vallikivi tõdes, et eelnevad kriisid on pannud perearstikeskusi ka oma toimepidevuse tagamisele enam mõtlema, kuid pikemat elektrikatkestust nad ilma kahjudeta üle ei ela. „On võetud tarvitusele igasuguseid erinevaid abinõusid. Sellised praktilised asjad: arvutid on elektrivõrgus üle UPS-ide, on olemas akupangad, on olemas laetud mobiiltelefonid. Seda, et meil oleks massiivselt mingisuguseid varugeneraatoreid või asju, seda ei ole,“ tõdes ta.