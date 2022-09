Kümnekonna kure tapja on siiani tabamata

Mai alguses šokeeris Eestit julmus, kuidas Väätsa-Türi teel on tundmatu kurjategija lasknud maha kümmekond toonekurge. Õhtuleht on varem kirjutanud, et eeldatavasti tehti surmavad lasud sportpüssist. Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius on kinnitanud, et sündmuskohalt kogutud kuulid tulistati ühest ja samast .22 LR kaliibriga tulirelvast. „Oleme Türi ja Väätsa vahelise maantee ääres tapetud toonekurgede asjus saanud üksjagu informatsiooni, mida oleme koostöös politseiga ka kontrollinud. Kahjuks peab tõdema, et seni on juhtum jätkuvalt avastamata ja uurimine kestab. Kui kohalikud juhtunust veel midagi teavad, oleme tänulikud, kui nad seda meiega jagavad,” sõnas keskkonnaameti uurimisosakonna juhataja Rocco Ots.