Kas Itaalia saab uueks peaministriks „Sõrmuste isanda“ fännist fašisti?

Neli aastat hiljem räägib vastaste poolt fašistiks tituleeritud 45aastane naine teistsugust juttu. Vladimir Putin on nüüd sissetungija ning Meloni oleks igati nõus sellega, et jätkata Ukrainale relvaabi tarnimist. Ning kuigi varem on ta korduvalt rünnanud Euroopa Liitu, liberaalset maailmakorda ning migrante, siis tegelikult pole Meloni sõnul põhjust tema pärast muretseda. Ta olevat lihtsalt natuke äkilise loomuga.