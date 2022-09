SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina okupeeritud aladel algasid libareferendumid

Ukrainas okupeeritud aladel algasid võltsreferendumid, mille „tulemused“ avalikustatakse 28. septembril. Lääneriigid mõistavad sellised referendumid in corpore hukka ning isegi Putini sõbrad hoiavad suu kinni. Ühtegi sõltumatut vaatlejad „hääletusel“ muidugi pole, rääkimata sellest, et suur osa sõjaeelsest kogukonnast on põgenenud. Ega tegelikult Kremlil vahet pole, kas hääle annavad paar putinisti, püssi ähvardusel ärahirmutatud elanikud või sõdurid ise. Tulemust võib ette arvata. Isegi Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles reedel juba, et Vene vägede kontrolli all olevad territooriumid võivad Venemaa Föderatsiooni osaks saada üsna varsti.