Eesti sai Valgevene saatkonnalt noodi diplomaatide arvu vähendamise kohta

Valgevene on sidunud oma otsuse üritusega, mille Eesti korraldas mõni päev tagasi New Yorgis Valgevene opositsiooni toetuseks ja kus osales ka Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et taoline reageering näitab veelgi enam praeguse Valgevene režiimi kuritegelikku nägu. „Eesti jääb alati toetama Valgevene opositsiooni demokraatiapüüdlusi ja kodanikuühiskonda, et riigis toimuvad inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumised ei jääks tähelepanuta,“ rõhutas Reinsalu. Ta lisas, et Aljaksandr Lukašenka režiimile tuleb avaldada tugevamat survet.