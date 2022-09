Juhtkiri | Oled sa kriisiks valmis?

Putini suurem eesmärk ilmselt on olla kogu universumi direktor, mille saavutamiseks on ta valmise minema sõna kõige võikamas mõttes üle laipade. Kui senised ähvardused ja manipulatsioonid ei toimi, otsitakse uusi viise, kuidas oma tahtmine saada. Kahjuks ei arvesta selline maailmapilt teiste soovide, vajaduste, võimaluste ega terve mõistusega. Sellise naabri kõrval elamine nõuab meelekindlust, manipulatsioonidest aru saamist ja valmistumist halvimaks. Tervet riiki minema ei koli, aga me saame viia suhtluse miinimumini ja vähendada omavahelisi kokkupuutepunkte.

Peaminister Kaja Kallas tuletas oma pöördumises meelde, et peame olema valmis sellise naabriga hakkama saama. Osalema õppustel, olema valmis elektrikatkestusteks jne, sest siis, kui midagi tõesti juhtub, saame hakkama. Eesti elektrivõrk on seotud Venemaa süsteemiga. Jah, see on nõrkus, mida saab ära kasutada, kuigi insenertehniliselt pole tegu ratsionaalne. Aga millised Venemaa viimased sammud on olnud ratsionaalsed?