JÕGEVA KOGEMUS | Voolukatkestus toob palju muret: eelmisel aastal pidime kaks inimest hospitaliseerima, sest nad ei oleks kodus toime tulnud

„Mul endalgi ei olnud eelmisel aastal generaatorit, nüüd on olemas, ühendan elektrikilbiga ja terve maja läheb korraga järgi. Vajadusel saan pakkuda elektrit endale ja naabritele. Peab ikka eeskujuks olema – kui teiste käest nõuad, siis muudmoodi ei saa,“ ütleb Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev, et tema on elektrikatkestuseks valmis.