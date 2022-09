Online kasiinodes tasuta mängimine on võimalik

Oma vendade ehk maapealsete kasiinodega võrreldes on online kasiinodel mitmeid eeliseid ning muidugi on suurim neist kasiinoboonused. Vaatame koos üle, millist tüüpi kasiinoboonuseid olemas on ning mida nende puhul silmas peaks pidama. Kuigi palju käib raha eest, on võimalik ka tasuta mängida.

Tervitusboonused

Tervitusboonused on ühed populaarsemaid ja levinumaid boonuseid üldse. Tuleb tunnistada, et kuigi enamik tervitusboonuseid tähendab sissemaksu, millele kasiino omalt poolt 50% või 100% tasuta spinne lisab, võib silmad lahti hoides leida ka pakkumisi, kus liitumisega saate kingiks tasuta spinnid kas mõnele konkreetsele või vabalt valitud slotikale.

Tasuta spinnid

See on see, mida kõik mängusõbrad jahivad – tasuta spinnid. Nagu tervitusboonusegagi, tavaliselt tulevad need sissemaksega, kuid ei tasu meelt heita: tasuta sissemakseta spinnid eksisteerivad samuti. Tavaliselt jagatakse neid küll üsna vähe, 5-10, kuid kui nendega võidate, saate otsustada, kas jääte samasse mängu või leiate midagi muud. Kasiino boonused on ülevaatlikul lehel, kus on enamasti ära toodud ka see, kas tasuta spinnid kaasnevad pakkumisega või ei.

Erisündmused

Ole uus või vana mängija, vahel tahaks ju ikkagi teatud lehele ustavaks jääda. Kasiinode jaoks on hea võimalus oma kliente rõõmustada eriliste sündmuste puhul korraldades kampaaniaid või konkursse ning spetsiaalseid boonuseid või tasuta spinne jagada. Suursündmus võib olla näiteks jalka MM või miks mitte Rally Estonia. See on samuti koht, kus tasub silmad lahti hoida, eriliste sündmuste puhul võib naeratada õnn ning teie kontol maanduda tasuta spinnid või koguni pärisraha.