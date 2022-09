EKSPERDID RAHUSTAVAD: tõenäoliselt ei suuda Venemaa meie elektrivõrku uppi lüüa

Veskimäe sõnul on ühenduste välja lülitamine ääretult lihtne. See võtaks Venemaal aega kõigest mõne minuti ning võib juhtuda igal hetkel. Seetõttu on Eesti astunud täiendavaid erakorralisi samme. Enam ei toimu elektrikaubandust Venemaaga. Eesti on valmis erakorraliselt – 6–12 tunni jooksul – Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga liituma. Baltimaade elektrisüsteemi toestamiseks on kokkulepped olemas ka Rootsi ja Soome elektrisüsteemihalduritega.