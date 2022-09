Eesti saab juurde uue asutuse – riigilaevastiku

„Täna oleme me olukorras, kus iga asutus planeerib ja haldab oma veesõidukeid iseseisvalt, mis tähendab, et need seisavad suure osa ajast jõude. Laevade tulemine ühtse juhtimise alla annab võimaluse veesõidukeid aktiivsemalt ristkasutada, tuua püsikulusid alla ja võita investeeringute pealt. Analüüsid näitavad, et kümne aastaga aitab riigilaevastiku loomine säästa vähemalt 34 miljonit eurot,“ selgitas minister Riina Sikkut. „Eriti oluline on selle muudatusega saavutatav kvaliteedi kasv, mis mõjub positiivselt nii töö- kui ka merekeskkonna ohutusele,“ selgitas minister, kelle sõnul oli riigilaevastiku loomine ka üks koalitsioonilepingu punkte.