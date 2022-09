OHT JÄÄB: Putin tõukab Venemaad külvama Eestis elektrikaost

Eesti poliitiline juhtkond elab teadmises, et tänasel päeval on olemas kõik vajalik – taristust reaalsete plaanideni –, et Balti riike sünkroonida praeguse Venemaa elektrisüsteemi asemel Mandri-Euroopa süsteemidega. „Pigem on küsimus selles, kas kõik läheb nii, nagu loodetakse,“ ütles Õhtulehele kõrge ametnikeparteilane.