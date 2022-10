Hambaarst Arina Palm-Lillepea soovitab: puuduvad hambad võiks kiiresti asendada

Dr Palm-Lillepea kinnitusel suudab tänapäeva meditsiin väga paljusid probleeme lahendada. „Pole suurem tragöödia, kui kaotad ühe või kaks hammast. Hullem on siis, kui on eemaldatud rohkem hambaid. Sel juhul läheb nende asendamine nii keerulisemaks kui ka kallimaks,“ tõdeb ta. Just seetõttu ongi vaja pidevalt hammaste eest hoolitseda, et ühel päeval ei avastaks ehmatusega, et tekkinud on äärmuslik olukord. Seda enam, et hambaravi on kuni 19. eluaastani tasuta.

Dr Palm-Lillepea toob välja ka selle, et tihti mõeldakse, et üht või kaht puuduvat hammast ei olegi mõtet asendada. „Tegelikult püüavad teised hambad aja jooksul puuduvat hammast kompenseerida ning kohatäiteks hakkavad kõrvalhambad defekti poole ära vajuma. Seega, kui lõpuks tahetakse hakata hambaid asendama, võib juhtuda, et polegi enam midagi kuhugi panna – hambad asetsevad nagu rehapulgad,“ kõneleb ta. Et kõigil hammastel on oma ülesanne, peaks need asendama võimalikult kiiresti – muidu nõrgestab inimene ise oma hammaskonda.

Implantaadid on proteesidest mugavamad, kuid ei sobi kõigile

Kui hammaste üldine seisukord on hea ja tegu on üksikute kaotustega, siis on parimaks võimaluseks implantaadi paigaldamine. „Implantaadid on väga mugavad. Hamba asemele istutatakse luu sisse kruvi ja hiljem asetatakse implantaadikruvi peale kroon– ehk sul on üks ühele hamba asendamine. Kui hambaid on rohkem puudu, siis ilmselgelt ei pane keegi suhu 32 implantaati. Sel juhul on metoodika teine ning istutatakse kaks kuni kuus implantaati ja nende peale spetsiaalne konstruktsioon ülejäänud hammastega“ räägib dr Palm-Lillepea. Implantaadi eest hoolitsemine on mugav, nagu hoolitseks oma hamba eest. Miinuseks on tõik, et implantaadid on oluliselt kallimad teistest proteesiliikidest ega pruugi kõigile sobida (näiteks diabeet, rängad südamehaigused, vähidiagnoos).

Üksikuid hambaid saab vajadusel asendada ka sildproteesiga, mille jaoks on vajalik defektiga piirnevate hammaste lihvimine. Silla puhul on puuduva hamba kroon vahelülina teiste kroonide küljes. Selliselt saab asendada ka kõrvuti kahte kuni kolme puuduvat hammast. Juhul kui oma hambad on kehvas olukorras ning vajavad suuremaid taastamistöid, on soovituslik hambad kroonida.

Vajadusel kombineeritakse kroone, sildproteese ja implanataate. Need kõik on suhu fikseeritavad ning hooldamiseks ei pea neid suust ära võtma.

Esteetiliselt ei ole vahet, kas paigaldada implantaat või sildprotees – mõlemad imiteerivad oma hamba kuju ja värvi.