Venemaa tahab tegelikult väkke saada tervelt miljon meest

„On täiesti tõenäoline, et Venemaa mobilisatsiooni kutsed jõuavad Eestimaale, sest need võivad teoreetiliselt – ma ei tea, kas ka praktiliselt – tulla Venemaa saatkonna kaudu. Kui tegemist on Vene riigi alamatega, siis on nad kutsealused ka siis, kui nad elavad välisriikides,“ ütleb Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu.