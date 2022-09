SÕJAKOKKUVÕTE | Azovstali Pianist ja Linnuke on vabad!

Kolmapäeval toimus suur sõjavangide vahetus. Ukrainal õnnestus vabastada 215 inimest (205 ukrainlast ja viis välisriikide võitlejat), kelle seas oli ka Mariupoli Azovstali terasetehase kaitsjaid (sealhulgas ka nende juht Denõs Prokopenko). Venemaale loovutati aprillis tabatud kremlimeelne poliitik ja Putini lähikondlane Viktor Medvedtšuk, lisaks ka mitu pilooti ja kõrgemat sõjaväelast. President Volodõmõr Zelenskõi teatas sõjavangide vahetuse järel, et tegu on Ukraina võiduga, kuid veelgi enam, 215 perekonna võiduga, kes saavad taas oma lähedastega kokku. „Selline on Ukraina olemus, see on see, mis eristab meid vaenlasest: meie väärtustame igat inimelu ning teeme kõik selleks, et päästa igat Venemaa vangistusse sattunud inimest.“ Lisaks märkis Zelenskõi, et suure vangide vahetuse käigus vabastati ka viis Ukraina komandöri, kes jäävad esialgu Türki presiden Erdoğani kaitse alla. Vabaks sai mitu maailmakuulsaks saanud terasmeest ja -naist: üks neist oli kuuldavasti Katerõna Polištšuk, hüüdnimega Linnuke, heliloomingu tudeng, kes tehase kaitsjaid meedikuna ravis ja patriootiliste laulukestega ühismeedias kuulsust kogus. Vabaks pääses ka Azovstali kuulsaim kaitsja, fotol väsinud naeratusega võidumärki näidanud seersant Mõhhailo Djanov (pildil), hüüdnimega Pianist – kes tegeleb tsiviilelus samuti muusikaga. Žesti kordas ta ka vabastamise järel.

Venemaal lahvatasid kolmapäeva õhtul eri kohtades meeleavaldused Vladimir Putini (osalise) mobilisatsiooniteate vastu. Õhtu jooksul nabisid võimud kinni vähemalt 1300 protestijat, neist valdava osa Moskvas ja Peterburis. Opositsiooniline liikumine Vesna, mis venelasi meelt avaldama kutsus, vahendas, et peamiselt pidasid politseinikud kinni naisi. Moskvas olevat politseinikud mõned kinnipeetavad väidetavalt otse sõjaväekomissariaati viinud, seda hoolimata nonde sõjaväelisest kogemusest. Kaug-Siberis, kust protestilaine pisikestes gruppides alguse sai, võeti esimesed inimesed kinni vaid mõned minutid pärast kogunemist.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel ei tekita Putini mobilisatsioon Ukrainas lähikuudel veel mingit erilist sõjalist lisavõimekust. Lisaks märkis ISW, et Putini kommentaarid tuumarelvade kohta ei tähenda, et ta oleks valmis neid annekteeritud Ukraina alade „kaitsmiseks“ kasutama. Briti luure tuletas oma igapäevases avalduses meelde, et Kremlil saab 300 000 inimese teenistusse saatmise logistika ja juhtimisega väga raske olema. Venemaa üritab ilmselt neist jõududest uusi üksusi luua, kuid nende mingissegi lahinguvalmidusse viimiseks kulub kuid. Samuti on isegi piiratud mobilisatsioon osa Vene rahva hulgas väga ebapopulaarne. Putin võttis lahingujõu suurendamise nimel märkimisväärse poliitilise riski. Sisuliselt tunnistab Kreml sellega, et neil on otsas vabatahtlikud, kes oleksid ise nõus Ukrainasse sõdima minema.