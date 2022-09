RESTORAN KIRIKUVAREMEISSE? Muinsuskaitsjad siunavad, edumeelsed toetavad, otsustajad ootavad

„Nii suurt avalikku huvi me ei osanud oodata, kuigi teadsime, et see tuleb. Praegu on see mõnusalt aktiivne ja jätkuvalt aktiivne. Ma arvan, et see sellel nädalal ei vaibu, pigem tuleb juurde,“ ütleb restoranipidaja ja kokk Tõnis Siigur, kelle mõte rajada Tartu toomkiriku varemetesse 100kohaline korralik restoran teenis nii heakskiitu kui ka otsest hukkamõistu.