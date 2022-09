Juhtkiri | Idapiir olgu veelgi tihedam kui seni

Et Euroopa idapiir Venemaaga on sõja tõttu problemaatiliseks kohaks, kinnitab Soome pöördumine ELi poole sooviga anda Schengeni riikidele ühtsed suunised Vene kodanike üle piiri laskmisel. Soome ei läinud kaasa Balti riikide ja Poola otsusega piir Vene kodanikele kinni panna ning on seega nüüd surve all kui ainukene pragu venelastele Lääne-Euroopasse pääsemisel. Moskva äsjane mobilisatsiooniotsus piirisurvet üksnes suurendab, nii et peame olema valmis sellekski stsenaariumiks, et piiri üritatakse omal algatusel ületada mitte ainult piiripunktide kaudu. Kaugel aga meie kagupiiriehitus parajasti on? Liiati võib Venemaa ise korraldada sarnase piirikriisi meie proovilepanekuks, kui seda tegi Valgevene Poola vastu.