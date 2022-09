Seisukoht | Kuidas „konkursiga“ õige inimene ametisse sokutada?

Konkursside rätsepaülikonna kombel vastavalt väljavalituks saama pidava isiku mõõtudele väljakulutamises pole ju midagi uut. Mart Laari kaitseministriks oleku ajal otsiti pressiesindajaks doktorikraadiga isikut, kelleks osutus Lauri Vahtre. Vanemuise juhikonkursil ei eeldatud kandidaadilt kõrgharidust ja tulemus oli ette teada.

Kaitseressursside ameti juhilt aga eeldati magistrikraadi õigusteaduses - sellega on kõik mittejuristid välistatud.

Eelistatud on vene keele oskaja - sellega on välistatud nooremate keskealiste põlvkond, kes enam vene keelt ei oska. Miks peaks aga kaitseressursside juht üldse vene keelt valdama, sest vene keel pole ju Eestis asjaajamiskeel. Või äkki selleks, et toimetada kutsealustele kätte Vene Föderatsiooni mobilisatsioonikutseid Ukrainasse sõdima minekuks?

Kandidaadilt eeldatakse ka koroona vastu vaktsineeritust. Asjatundjate hinnangul on niisugune nõue konkursitingimustes korrektne eelkõige juhul, kui tööandja on töökeskkonna riskianalüüsi tulemusena tuvastanud vaktsineerimise nõude vältimatu vajaduse. Kas eeldatakse, et juht isiklikult hakkab kutsealuseid menetlema, et tema vaktsineeritus on vältimatu?

Tõde on ilmselt selles, et juhiks saama pidaval praegusel kohusetäitjal on nii juuraharidus, vene keele oskus kui ka vaktsineerimistõend.

Mis annab aga alust arvata, et need nõuded on ühe isiku jaoks mõeldud? Kasvõi see, et laekuski vaid üksainus avaldus. Lisaks viitab sellele värske Riigi Tugiteenuste Keskuse juhi konkurss. Seal eeldatakse lihtsalt kõrgharidust, kuid vaktsineerimisnõudest ja vene keele oskusest pole enam juttugi - sellel konkursil on ilmselt teised soosikud. Kaitseressursside ameti puhul tuleb nüüd jälgida, kas ainukeseks kandideerijaks oli praegune kt Anu Rannaveski.