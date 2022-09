ÕL VIDEO | 2861 reservväelast kutsuti lisaõppekogunemisele. Pevkur: see ei ole seotud Venemaa mobilisatsiooniga

Kaitseminister Hanno Pevkur selgitas, et lisaõppekogunemine on planeeritud tegevus ja ei ole seotud Venemaa mobilisatsiooniga. „Tegemist on läbi aegade kõige suurema lisaõppekogunemisega. See on teadlikult ülekattega kutsutud kogunemine. Keskendume Ida-Virumaale. Soovime testida riigi käsuahela toimimist. Õppus toimub nädala jooksul, kuid me ei välista, et kaitseväe ja kaitseliidu inimesi võib põldudel näha ka pärast seda.“