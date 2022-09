MARSS, ÜLE PIIRI! Eestist välja saadetud Kremli provokaator paistis silma Narva punaürituste ninamehena

9. mai 2017. Teise maailmasõja – või „Suure isamaasõja“, nagu Suštšov seda ise nimetab – aegsesse sõdurivormi riietatud Suštšov marsib Narva linnavalitsuse ees asuval Peetri platsil. Nagu juba kuupäevast aimatagi, on käimas iga-aastane Surematu polgu marss. Suštšovi kindlas haardes lehvib punalipp. Marsi peakorraldaja Larissa Olenina teatab mikrofonist üle kogu Peetri platsi, et Suštšov on peamine lipukandja.