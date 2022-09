FOTOD | Soome lahes süttis tankeri eluruum

PPA vastutava Tago Trei sõnul süttis esialgse info kohaselt mööda laevateed Venemaalt Türki sõitnud tankeri üks eluruumidest. „Õnneks suutsid pardal olevad inimesed juba enne abi saabumist tule ise kustutada, tänu millele kellegi elu ja tervis ohtu ei sattunud. Hetkel on sündmuskohal soomlaste laevakustutus meeskond ja kaks Soome kaatrit. Nende ülesandeks on veenduda, et tankeril ei oleks rohkem tulepesasid. Kindral Kurvitsa meeskond tagab sündmuskohal turvalisust ja on soomlastele abiks,“ kirjeldab Trei.