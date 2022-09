„See pole reetmine, vaid ellujäämine!“ Venelased üritavad iga hinna eest mobilisatsiooni eest põgeneda

Venelaste seas on puhkenud paanika. Kohalikud suhtlusvõrgustikud on tulvil nõuannetest, kuidas mobilisatsiooni vältida või riigist lahkuda. Peamisteks sihtkohtadeks on viisavabad Armeenia, Türgi, Serbia ja Aserbaidžaan. Lennupiletite hinnad on suure nõudluse tõttu kordades kerkinud ning ka kallimadki neist on välja müüdud. Lisaks jooksis Venemaa riikliku raudtee-ettevõtte veebileht kokku, kuna liiga palju inimesi otsis pärast Putini kõnet variante riigist lahkumiseks.