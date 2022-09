Puhas ja hubane kodu vaid 30 minutiga? Tõhusad nõuanded igapäevaseks koristamiseks

Iga koduomaniku eesmärk on hoida kodu piisavalt puhas, kulutamata seejuures kogu oma vaba aega selle läikima löömiseks. Sellisest kodust õhkab rahu ja see on kui loodud kogu perele elamiseks, vältides ülepingutatud steriilsust – mis on vaevalt üldse võimalik, kui sama katuse all elab nii lapsi kui ka lemmikloomi.