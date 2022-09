Mart Soidro | Suurte arvude seadus

Kes läheb kadedusest lõhki, kes teeb õnnest püksi, aga tõsi on see, et alates 1. aprillist 2023 ootab kõrgemaid riigiametnikke ees korralik palgatõus – vabariigi presidendi Alar Karise, riigikogu esimehe Jüri Ratase, peaministri Kaja Kallase ja riigikohtu esimehe Villu Kõve palk tõuseb 6768 eurolt 7303 eurole ehk kaheksa protsenti.