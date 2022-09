Coop Lotoga auto võitnud Marek: pisar tuli silma, ma pole kunagi nii suurt võitu saanud!

Ees ootamas perereis Tallinna loomaaeda

Et Marek elab Võnnus – mida ta peab ideaalseks elukohaks – ja tööl käib Tartus, on auto talle hädavajalik. „Minu jaoks oleks ilma autota tööl käia võimatu. Kuna töötan trükikojas, siis olen tööl öösel ja tulen koju varahommikul. Sel ajal bussi ei käi,“ selgitab Marek.

Praegune peresõiduk on aga päevinäinud ja juba üsna palju muret valmistanud. „See on ju vana ja vajab pidevalt remonti – teeb igasuguseid trikke. Nüüd panen ma selle igal juhul müüki, sest mitme auto pidamine oleks nagunii kulukas,“ tõdeb Marek.

Kui muidu on pere meeleldi käinud autoga ka väljasõitudel, siis viimasel ajal on see soiku jäänu – just seetõttu, et vana sõidukiga ei julge pikemat retke ette võtta. Kuhu aga läheb esimene pikem sõit uue autoga? Marek pöördub selle küsimusega omakorda tütarde Marianni (18) ja Marili (14) poole, kes on tähtsa sündmuse puhul muide koolist koju jäänud. Tütarlapsed leiavad, et võiks esiti Tallinnas loomaaias ära käia.

Muuseas, Mariann sai alles möödunud kuu lõpus juhiload kätte, nii et temagi noolib edaspidi uue Toyota rooli istumist. Isa Marek on selles osas leebe: „Ei, kõik saavad sõita – piiranguid ma ei sea. See on ikkagi pereauto. Minu vana autoga on ta saanud proovida ja sõidab tublisti.“

Uue Toyota osas jätkub kiidusõnu nii Marekul kui ka tema tütardel. „Auto on ülisuper! Mul pole kunagi sellist autot olnud, olen ikka vanaga ringi sõitnud. Mulle meeldib selle suurus ja et ta on hübriid – praeguste hindadega on kindlasti koht, kus kokku hoida,“ on ta entusiastlik. Pärast võidu-uudist võttis mees isegi vaevaks Toyota Rav4 kohta põhjalikumalt uurida. „Näiteks lugesin Amservi kodulehelt, et see võtab 5,7-5,8 liitrit saja kilomeetri peale. Nii et jah, kui võit tõsiselt kohale jõudis, siis lugesin auto kohta ja vaatasin tutvustavaid videoid,“ lausub ta.

