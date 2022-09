ÕHTULEHT BANGLADESHIS | „VAESTEL POLE UNISTUSI.“ Elu megalinna slummis: üleujutatud põrand, tulekeeled koduukse taga ja lootusekiir

Bangladeshi pealinn, ligi 17 miljoni elanikuga Dhaka on kõige kiiremini paisuv megalinn maailmas. „Pidime kaks-kolm korda elukohta vahetama, sest maa jäi vee alla. Lõpuks olime ilma maast ja lootusest. Siis kolisimegi Dhaka slummi,“ räägib kliimapõgenik Bibi Ayeshir. Ent sealgi pole tal kindlust – slummi loata ehitatud hurtsikute kohal ripub oht, et need lammutatakse. Mis heidab lootusekiirt Bibile ja miljonitele tema saatusekaaslastele?