VIDEO | Kallas: õpetajate palk tõuseb 23% ja päästjate palk 36%

Kallas alustas pressikonverentsi julgeolekust rääkides, kuna Venemaa plaanib peagi läbi viia referendumid okupeeritud territooriumitel ja kuulutas välja osalise mobilisatsiooni.

„Nad teevad seda selleks, et öelda, et okupeeritud Ukraina territooriumid on tegelikult Venemaa ja see tähendab seda, et igasugused Ukraina vasturünnakud on rünnakud Venemaa vastu,“ sõnas Kallas.

Putin tuli taas lagedale tuumaähvardusega ja Kallase sõnul on need katsed näidata, et initsiatiiv on Kremli käes.

„Kui Venemaa ei suuda saavutada edu lahinguväljal, siis nad ähvardavad tuumarelvadega ja otsivad võimalusi poliitilise võidu demonstreerimiseks. Meie jaoks on oluline, et me tohi lasta sel hirmutamisel mõjuda ega end halvata,“ rääkis Kallas.

Kallas rõhutas, et Eesti ei tunnista kunagi neid lavastatud referendumeid ega ka Ukraina alade annekteerimist ning jätkab senise poliitikaga Venemaa suunal.

„NATO on kaitseorganisatsioon ja see on ka tuumajõud. Erinevalt Venemaast ei ähvarda me tuumakatastroofiga. Tuumarelvaga ähvardamine kuulub paariariigi arsenali, see on täiesti vastutustundetud ja vastuvõetamatu,“ rõhutas Kallas.