Kert Kingo juhtumiga kelmusele kaasaaitamises kuriteokahtlustuse saanud advokaat: ma pole süüdi

EKRE poliitikule Kert Kingole on esitatud kahtlustus kelmuses ametiisiku poolt ja võltsitud dokumendi kasutamises: kahtlustuse kohaselt lasi Kingo tasuda enda kuluhüvitistest kolme inimese õigusabiarveid kokku ligi 10 000 euro eest, on kirjutanud Eesti Ekspress. „Mõlemad mulle ette heidetud teod on meelevaldsed ja n-ö pastakast imetud, absoluutselt alusetud,“ kommenteeris Kingo.

Kokku oli Kingol neli arvet ligi 6000 euro eest, kolm aastast 2020 ja üks aastast 2021. Kõigil neil oli kirjas sama advokaadibüroo: Eipre & Partnerid. Samal ajal on EKREga seotud kolmel inimesel pooleli kohtuvaidlus Kingo eksnõuniku, suhtekorraldaja Viive Aasmaga. Neis protsessides esindas EKREga seotud inimesi advokaat Martin Traat. Pärast seda informeeris Aasma riigikogu korruptsioonikomisjoni oma kahtlusest, et Traadi töötasu kaetakse Kingo kuluhüvitistest.

„Kahtlustus esitati, süüdi ma ei ole. Mingit kuritegu ma kindlasti sooritanud ei ole. Ma ei saa kahjuks sisuliselt veel hetkel kõike kommenteerida, aga nõustun Kingoga, et tegemist on pahatahtlikult ja kunstlikult nö pastakast välja imetud kriminaalmenetlusega,„ ütles Martin Traat Õhtulehele. „Oma karjääri jooksul ei ole ma näinud prokuratuuri puhul sedavõrd õigusnorme eiravat ja šokeerivat käitumist menetluse läbiviimisel. Tundub, et iga hinna eest üritab prokuratuur konstrueerida kuritegu seal, kus seda ei ole.“