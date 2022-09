Õigusteadlane: Keit Pentus-Rosimannus võiks ise prokuratuuri pöörduda

„Päev-päevalt tuleb üles juurde seisukohti, mis peavad Keit Pentus-Rosimannuse Euroopa Kontrollikotta kandidaadiks seadmise protseduuri kahtlaseks. Tundub, et selliste kahtluste kõige selgema kõrvaldamise teeks oleks kriminaalmenetluse läbiviimine. Selles saaks kõik Rahandusministeeriumi ametnikud, kes puutusid kokku mainitud kandidatuuri esitamiseks dokumentide ettevalmistamisega, üle kuulatud selgitamaks välja, kelle juhtnööride kohaselt üks või teine ametnik selles osas tegutses,„ rääkis professor Jaan Ginter. „Meil Eestis on avalik arvamus kujunenud selliseks, et juba kriminaalasja algatamise puhul kiputakse kohe eeldama, et kuritegu on toime pandud. Seega vältimaks, et kriminaalasja algatamine avaldaks antud juhul rahandusministri mainele halba mõju, võiks olla sobilik, et Keit-Pentus Rosimannus ise pöörduks prokuratuuri poole, et vastav menetlus läbi viidaks.“