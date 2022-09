Juhtkiri | Hästi palju inimesi sureb

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas välja kauaoodatud (osalise) mobilisatsiooni. Kas see on Ukraina sõja lõpu algus? Ükski ekspert tegelikult ei tea, mis nn kollektiivse Putini peas toimib. Üks on vaid kindel, et selles mõttetus verises konfliktis saab surma tohutult palju inimesi. Kas sellega ka midagi soovitut saavutatakse, on rohkem kui kahtlane.