EESTI ROHENOKIA: maailma meediat huvitab Soomaa viies aastaaeg, edeneb ka seeneturism

Alguse sai artikkel sellest, et ajakirjanik John Kelly jalutas nädalapäevad tagasi Washingtonis mööda Eesti saatkonna hoonest ja märkas ehitustööde ajaks püsti pandud piirdeaial teksti, mis rääkis Eesti viiendast aastaajast. Inglisekeelsel sildil oli kirjas: „Külastage Eestit. Seal on nii palju vaadata. Selle nägemiseks on seal isegi lisa-aastaaeg.“