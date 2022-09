SÕJAKOKKUVÕTE | Peskovi poeg keeldus sõtta minemast

Välisminister Urmas Reinsalu lubas, et Eesti ei tunnusta eales Donetski ja Luganski „rahvavabariikide“ ebaseaduslikke referendumeid okupeeritud aladel. Eesti on Euroopa Liidu tasemel algatanud Donetski ja Luganski „vabariikide“ kuulutamise terroristlikeks organisatsioonideks. „Samamoodi ei tunnusta me eales, et Venemaa poolt ajutiselt okupeeritud alad kuuluksid kellelegi teisele kui ainult Ukrainale,“ teatas minister. Separatistid ja kollaborandid plaanivad lähiajal libareferendumite korraldamist okupeeritud piirkondades, ehkki teadaolevalt on see üsna ohtlik ettevõtmine. Eelmisel nädalal lendas Berdjanski linnas õhku kollaborantidest abielupaar, kes muu hulgas oli seotud Zaporižžija oblastis kavandatud libareferendumiga.

Putini teadaanne tekitas Vene 18–65aastastes meestes hirmu, et õige pea ei pruugi nad tohtida riigist lahkuda. Poliitikavaatleja Dmitri Oreškin ennustas vestluses Associated Pressiga, et venelased hakkavad mobilisatsioonile ennekõike vastu „passiivse sabotaažiga“. „Inimesed hakkavad seda mobilisatsiooni igal võimalikul viisil vältima, altkäemaksudega sellest eemale hoiduma, riigist lahkuma.“ Oreškin usub, et mobilisatsiooni ei võta Vene rahvas kuigivõrd hea meelega vastu. „See on tohutu hoop Vene kodanikele, kes seni võtsid sõjast osa rahulolevalt oma tugitoolides istudes ja telekat vaadates. Nüüd tuli sõda neile otse koju,“ kirjeldab Oreškin.

Venemaa valitsus teatab „väga varsti“, millised grupid vabastatakse reservväelaste mobiliseerimisest Ukrainas teenimiseks, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov (pildil). Mis puudutab piiride sulgemise võimalust, ütles ta: „Ma ei saa sellele küsimusele vastata. Praegustes seadustes on selle jaoks sätted.“

Kui juba Kremli hääletorust juttu, siis opositsionäär Aleksei Navalnõi kaasvõitlejad said väidetavalt ühendust Peskovi poja Nikolaiga. Teeseldes mobilisatsiooniga tegelevat ohvitseri, kutsus helistaja meest komissariaati kohale ilmuma. Too keeldus ning lubas, et „hoolitseb asja eest muul tasandil“.

Hersoni oblastinõukogu ametnik Juri Sobolevskõi pöördus okupeeritud aladel elavate vastavas vanuses meeste poole, kel on või kes on hiljuti okupantidelt saanud Venemaa passi või on andnud okupantidele mingil põhjusel oma isiklikke andmeid. Nemad on kõige suuremas sõttasaatmise ohus, hoiatas Sobolevskõi. „Parim viis sundmobilisatsiooni vältida on suunduda aladele, mis on Ukraina vägede käes. Kui see pole võimalik, peaksid inimesed vahetama elukohta, millest okupantide võimud teadlikud on, ning üritama vältida kontrollpunkte ja patrulle.“