ÖÖ LÄBI OOTAMIST: Putin kuulutas pärast piinlikku viivitust välja osalise mobilisatsiooni, järgnesid protestid ja paanika

„Suurim vemp, millega see kurinahk on hakkama saanud: meelitada kogu maailm paariks tunniks Venemaa riigitelevisiooni vaatama, samal ajal kui ta ise punkris lebotab,“ naljatas ajaloolane Ian Garner Twitteris. Põhjendus, et Venemaa Kaug-Ida piirkonnad juba magavad ja seega oli vaja pöördumine korraldada järgmise päeva hommikul, näis isegi meie naabriks oleva absurdiimpeeriumi poolt ajuvaba. Et alles mõni minut enne suurt kõnet avastas Putin, et tal on suur riik, mis asub eri ajavööndites?