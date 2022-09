Ettevõtja Kristi Täht | Enam pole mõtlemiseks ja arutamiseks aega

Tekstiiliäris on kogu aeg kombeks olnud hinnad aastaks kokku leppida. Nüüd on vaja seda teha vaat et iga kuu. Kliendid on muutunud närviliseks, tellimused on läinud väiksemaks ning aktiivselt otsitakse alternatiive. Endine suhteliselt stabiilne ärikeskkond on muutunud üliturbulentseks. Vaatamata tihedale hindade muutuste graafikule jääb ikka tunne, et sörgid muutustel sabas. Vaatad hirmunult tulevikku ning selle saabudes konstateerid fakti, et liiga vähe sai kardetud.