Züleyxa Izmailova | Teisaldame punamonumendi ja taastame Toompea lossi pargi 

Vikerraadiole punamonumentide teisaldamise temaatikat kommenteerides tõi haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas esile, et suurim okupatsiooni sümbol Tallinnas on Aleksander Nevski katedraal, mis venestamise kõrgajal puude ja roosipõõsastega pargi asemele rajati. Lukas on seisukohal, et katedraal on vene imperialismi võimsaimaks märgiks ka praegu, sest isegi täna pole vene õigeusukirik verist agressiooni Ukrainas hukka mõistnud. Pigem vastupidi, andnud sellele oma õnnistuse. Ning Eesti on selle suhtes siiani olnud väga taluv.