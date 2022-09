Tänapäeva Eestit võib pidada paleodieedi omamoodi mekaks

Sõna „dieet“ on pärit kreekakeelsest sõnast diaita ja tähendab laiemalt nii toitumist kui eluviisi. Paleodieedi mõiste tõi esimesena laiemasse käibesse ameerika gastroenteroloog Walter Lyle Voegtlin 1970ndatel oma vastuolulises raamatus „The Stone Age Diet“ („Kiviaja toitumine“). Otsetähenduses peaks see tähendama inimeste toitumist meie kaugete esivanemate kombel, nagu nad tegid seda paleoliitikumis, s.o vanemal kiviajal, umbes 3,3 miljonit kuni 12 000 a eKr. Mis on aga selle toitumiseelistuse arheoloogiateaduslik taust ja kuivõrd võib üldlevinud paleodieedi soovitusi pidada ajalooliselt adekvaatseks? Ehk otsesõnu – kas paljukiidetud paleodieet ikka on PALEOdieet?