Alar Karis: Putini avaldus on ühemõtteline tunnistus, et sõjaga Ukrainasse minnes on ta lüüa saanud

Samuti tähendab 300 000 reservväelase püssi alla võtmine, et Venemaa sõjaväe senised kaotused Ukrainas on olnud väga rängad.

See on põhjus, miks allasurutud kodanikuühiskond Venemaal asendas sõna „mobilisatsioon“ sõnaga „mogilisatsioon“. „Mogila“ tähendab vene keeles hauda.

Demokraatlik Euroopa, demokraatlik maailm ei lase end eksitada võltsreferendumitest Ukrainalt okupeeritud aladel ega hirmutada osalisest mobilisatsioonist Venemaal. Me jääme oma toetusega Ukraina kõrvale ja meie eesmärk on teha agressorile agressiooni hind nii kõrgeks, et see lõpetaks sõja.