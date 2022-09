Kindralmajor Veiko-Vello Palm: kui Venemaa prooviks mobiliseerida ka Vene kodanikke Eestis, ei kavatse meie ametiasutused neid kutseid vahendada

Veiko-Vello Palm selgitas kolmapäevasel pressikonverentsil, et Venemaa mobilisatsiooni kohta on infot veel vähe, kuid mingid infokillud on olemas. Kutse saadetakse välja reservväelastele vanuses 18–65 eluaastat. Lisaks võivad kutse saada muude jõustruktuuride esindajad. Näiteks võidakse kutse saata ka Venemaa rahvuskaardi liikmetele. See on armeest eraldi seisev poolsõjaväeline nn Putini kaardivägi, mis allub otseselt riigijuhile.