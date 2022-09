KABUHIRM! Sõtta saatmist kartvad venelased põgenevad Putini avalduse järel riigist. Lennupiletite hinnad sööstavad otse kosmosesse

Vladimir Putini kolmapäeva hommikul tehtud avaldus, et reservistid saadetakse sõtta, on pannud vene noormehed kabuhirmus riigist põgenema. Kuna Euroopa Liidu riikidesse Venemaalt lennata ei saa, on põgenemisvõimalusi vähe. Lennupiletite hinnad kerkivad vaid minutitega.