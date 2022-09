Kallas ja Pevkur kommenteerisid riigikogu infotunnis mobilisatsiooni väljakuulutamist Venemaal

Peaminister Kaja Kallas ütles riigikogu infotunnis Venemaa korraldatavaid võltsreferendumeid ja otsust kuulutada välja mobilisatsioon kommenteerides, et see võib tekitada ärevust, ent kinnitas, et Eesti on kaitstud, meil on liitlased ja tugevdame oma kaitsevõimet. Kallas toonitas, et samal ajal peame toetama Ukrainat, et nad sõja võidaks.

Kallas märkis, et Venemaa korraldab Ukraina okupeeritud territooriumidel võltsreferendumid, et nende järel öelda, et need piirkonnad on osa Venemaast ja sõjategevus seal tähendab ka rünnakut Venemaa vastu. „Putin on välja kuulutanud mobilisatsiooni, et värvata inimesi, mehi sõjas Ukraina vastu. Ma tean, et see teeb väga paljusid Eesti inimesi ärevaks,“ kõneles Kallas.

„Mida ma saan praegu kinnitada, on see, et Eesti on kaitstud. Meil on liitlased, meil on oma kaitsevõime tugevdamine, millest kaitseminister siin pikalt rääkis. Me teeme veel järjestikuseid samme ja ühtlasi peame ka Ukrainat igatpidi toetama, et nad selle sõja võidaks ja see sõda kuhugi kaugemale ei areneks. See on oluline,“ rõhutas peaminister. „See ei tähenda hetkel midagi Eesti suunas. Kuigi jah, need sõnumid, mis tulevad, on väga ärevad. Venemaa tahab seda olukorda eskaleerida,“ lausus Kallas.

Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas, et Eesti ei tunnusta neid referendumeid mitte kunagi. Samuti toonitas ta, et NATO ei ole Venemaaga sõjas. „See ei tähenda, et Venemaa ei või öelda mida tahes, sõltumata sellest, kas need okupeeritud alad on läbinud referendumi või mitte,“ lausus ta. „Võin kinnitada nii teile kui ka Eesti rahvale, et loomulikult kaitseministeerium ja meie allasutused ja kõik, kes Eestis julgeoleku eest vastutavad, vaatavad väga tähelepanelikult ja analüüsivad kõiki arenguid, mis on meie lähinaabruses, Ukrainas ja Venemaal laiemalt. Eesti on kaitstud,“ kinnitas Pevkur.