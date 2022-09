VENEMAA MOBILISEERIB RESERVVÄELASI! Kindral Terras: tegu on pigem kahuriliha kui sõjalise jõuga

Venemaa president Vladimir Putin tegi kolmapäeva hommikul videopöördumises teatavaks, et riigis viiakse läbi osaline mobilisatsioon. Putin põhjendas otsust juba varem korduvalt kuuldud luuludega, mille järgi on NATO paha ning ukrainlased narkomaanid. Lisaks rääkis Putin jällegi, et Venemaal on tuumarelv, mida nad ei karda kasutada. „See pole bluff,“ lausus ta.