Juhtkiri | Kas Vene kodanik väärib hääleõigust?

Sõda muutis olukorda põhimõtteliselt ja silmi aitasid avada ka siinsed putinistid, kes elasid Venemaa sõjakäigule varjamatult kaasa. Kas aga oleme valmis riskima kasvõi hüpoteetilise olukorraga, kus mõnes Kirde-Eesti linnas saab Vene kodanike häälte toel võimule Vene-meelne linnavalitsus? Kui inimene seob end mentaalselt vaenuliku naaberriigiga ning tahab valimiskasti abil sarnase ideoloogia valitsemist ka Eestis juurutada, siis kas see ikka on tema püha õigus?

Üllatav pole Mihhail Kõlvarti seisukoht, et valimisõiguse piiramisega ei peeta üht osa elanikkonnast ühiskonna väärikateks liikmeteks. Sotside eksjuht Indrek Saar esitas Vene kodanike valimisõiguse, õigusriigi ja inimõiguste kohta küsimuse – mille eest Ukraina õieti sõdib? Kas sotside arvates tõesti Vene kodanike valimisõiguse eest Eestis?

Vähemalt sama üllatav oli paljudele president Alar Karise mõttekäik riigikogu hooaja alguses, et „on keeruline toetada üleskutseid võtta mittekodanikelt kohalikel valimistel õigus valida.“ Sellega on nii Kadriorg kui sotsid muidugi ära teeninud Yana Toomi tulise aplausi. Kui 1940.aastal andis president Päts võimu venelastele üle juriidiliselt igati korrektselt, siis kas valime nüüdki põhiseaduse russofiilse tõlgenduse ja peame sellest tähenärijalikult kinni?

Õiguskantsler Ülle Madise on lubanud seaduse vastuvõtmise korral algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse ja saatma asja riigikohtusse. Pensionireformi puhul aga mäletame, et riigikohus ei tunnistanudki seda põhiseadusvastaseks. Nii jääb asi kas riigikohtus selgeks vaielda või põhiseadust muuta. Kuigi Kaja Kallas veel augustis ütles, et selles võimuliidus valimisõigust ära ei võeta, otsustasid oravad ühtäkki toetada Isamaa algatatud eelnõu ja vajadusel ka põhiseaduse muutmist – põhiseadust tõepoolest selle valitsuse ajal muuta ei jõuta.