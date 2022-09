SÕJAKOKKUVÕTE | Girkin ennustab Putinile Gaddafi ja Husseini saatust

Separatistid ja okupandid pole kuidagi suutnud Venemaaga liitumise referendumeid korraldada. Kohalikele on need vastumeelsed, mitmel pool on mureks vägivallaaktid korraldajate vastu. Kahes piirkonnas on need aga kuuldavasti siiski plaani võetud. Samuti võib Moskva plaani võtta üldmobilisatsiooni. Vene tuntud marurahvuslane ennustab Putinile tema võimalikku tulevikku.