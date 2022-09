„ME UPUME!“ Pakistani saastunud järv ujutas ümberkaudsed külad üle

Vihmahood ja seninägematud üleujutused on surma toonud 1500 inimesele ning ühel või teisel viisil mõjutanud 33 miljoni pakistanlase elu. Peamiselt põllumajandusega tegelevates piirkondades on hukkunud enam kui 800 000 karilooma ning vee alla on kadunud enam kui neli miljonit hektarit maad, millest sõltub kohalike eluolu.