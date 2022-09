Meriinovillane tehniline soe pesu kõrge kraega

Higistamine on organismi loomulik reaktsioon kaitseks ülekuumenemise eest. Märg keha jahtub kiiremini kui kuiv, nagu tunneme näiteks suvel ujumast tulles, kui märjana kohe külm hakkab. Sooja ilmaga pole palju mõelda, kui rõivastud aktiivseks tegevuseks: pane selga nii õhuke ja hingav särk kui leiad. Keeruliseks läheb, kui väljas on külm. Kuidas saada kehaniiskus nahapinnalt ära, kuid hoida parajal määral seda siiski kere ümber, et see meid soojendaks?

Siin tulebki mängu Snickers Workweari pesusarja uusim tulija: meriinovillane tehniline pesusärk ja pikad püksid. Selles komplektis on Snickers Workwear ühendanud meriinovilla suurepärased looduslikud omadused sünteetilise kanga elastsuse ja vastupidavusega. Kui sul on juba Snickersi tehniline pesu, siis sama toote edasiarendus meriinovilla ja kõrge krae näol on järgmine kindel täiendus sinu garderoobi.

Meriinovilla kuldaväärt omadused

Meriinovill on õrn, pehme, soe, antibakteriaalne ja hea niiskusimavusega. See suudab imada niiskust kuni 30% oma kaalust jäädes katsudes ikka veel kuivaks. Samas hoiab meriinovill sind soojas ka märjana. See on üks väga oluline villa eelis. Õigupoolest on vill nii soojendaja kui jahutaja, see aitab kaasa kehatemperatuuri reguleerimisele mõlemas suunas. Aga meriinovillal on pikas plusside reas üks miinus: selle hõõrdekindlus on üsna väike. Siin on Snickers Workwear mängu toonud sünteetilise kanga, millel on suurepärasele vastupidavusele lisaks hea niiskusjuhtivus ja elastsus.

Lisaks kangakiudude kombineerimisele on Snickersi meriinopesul erinevais paigus erinev kangatihedus ja struktuur. Nendes kohtades, kus esineb enam higistamist, on kangas hõredam (mõnes kohas lausa võrgulaadne), samas kui teistes kehapiirkondades, mida peab hoidma ja toestama, on kasutatud paksemat kangakihti ja froteeaasasid, mis rohkem sooja hoiaksid.

Pikamaajooksja Roman Fosti armastab seda kõrget kraed

Meie poole pöördus tuntud pikamaajooksja Roman Fosti. Olles hästi kursis erinevate vabaaja- ja spordibrändide pakutavaga, tuli ta sooviga leida väga hea soe pesu, millel oleks korralik kõrge krae. Proovinud Snickers Workwear tehnilist meriinosärki, armus Fosti sellesse kohe. See krae on piisavalt kõrge, mõnusalt õhuke, hoiab hästi ümber kaela ja on lukuga avatav juhul, kui on vaja liigne soojus välja lasta.