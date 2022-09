Mupo uurida on 32 koerarünnakut: ohvreid on kanadest inimesteni

Munitsipaalpolitsei menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Krislin Pärt ütleb, et väärteomenetlusi alustatakse üldjuhul siis, kui koerarünnakuga kaasneb kahju, näiteks katki läinud püksid või määrdunud jope, rääkimata raviarvetest. „Suurem osa koerarünnetest on olukorrad, kus üks koer ründab teist koera. On aga olnud ka olukordasid, kus koer ründab inimest. Harvemad on juhud, kus koer ründab kassi või ka vastupidi, kass ründab koera,“ toob Pärt välja.