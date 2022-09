VALIMISTEL OSALEMISELE KRIIPS PEALE? Vene passiga tallinlanna: mulle on tähtsam, et saaksin ilma viisata Venemaale sõita

Riigikogus teisipäeval esimesele lugemisele läinud Isamaa esitatud eelnõu kohaselt võetaks kohalike omavalitsuste valimistel hääletamisõigus kõikidelt eestimaalastelt, kes pole Eesti või mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud. Selline sõnastus tähendab, et enam ei saaks hääletada ka hallipassimehed. Nii jääksid kohalikel valimistel hääleõiguseta näiteks 17% Tallinna, 46% Kohtla-Järve, 52% Narva ja 63% Sillamäe elanikest.

Viktoria Menshova on Tartus sündinud venelanna, kes sai sünnijärgselt Venemaa kodakondsuse. Praegu elab ta Tallinnas. Viktoria ütleb, et tahab elada Eestis, aga kui tuleb valida võimaluse vahel ilma viisata Venemaale sõita ja valimisõiguse vahel, siis valiks ta ikkagi esimese. Viktoria sõnul on see tema jaoks olulisem: „Mul elavad seal sugulased, eksabikaasa ja ämm. Mugav ja odav on teisel pool piiri ilma viisa ja kindlustuseta käia, võtad passi ja asudki teele. “

Viktoria ütleb, et tavaliselt on ta kohalikel valimistel oma hääle andnud ning seega suhtub ta eelnõusse pigem negatiivselt. „Kui mul on kandidaatide seas favoriit, tahaksin teda toetada. Osaleda kohalikus elus ja võib-olla muuta midagi. Eriti siis, kui on midagi, mis ei meeldi,“ leiab ta.