OOTAMATU: Finnair sulgeb Tartu-Helsingi liini. Linn plaanib riigihanget, et lennud taastada

„Soome lennufirma Finnair, kes alustas käesoleva aasta 28. märtsil lende Tartu-Helsingi liinil teatas, et lõpetab oktoobri lõpuga liini teenindamise,“ ütles Pärgmäe ERRi uudisportaalile .

Pärgmäe sõnul teeb lennujaam tööd selle nimel, et regulaarlennud Tartust siiski esimesel võimalusel uuesti avada, kuid hetkel on veel vara öelda, kas liini taastab Finnair või alustab lendamist mõni teine lennufirma. Ta lisas, et regulaarlendude peatumine ei tähenda lennujaama sulgemist.